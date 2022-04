Léo Moraes sobre saída de Moro do Podemos: “ajuda Rondônia” O deputado federal atribui aos seus adversários políticos ações “criminosas, fruto de uma máquina de fake news”. Lembrou que seu mandato foi atuante “pois não fui à capital federal à passeio, mas sim para representar com dignidade o povo de Rondônia”

Durante entrevista para um jornal de Rondônia, o deputado federal, Léo Moraes (Podemos), pré-candidato ao governo, disse que, ao anunciar que disputará eleições neste ano passou enfrentar uma onda de notícias falsas.

Disse que o encontro dele com o senador Marcos Rogério (PL) e a deputada federal Jaqueline Cassol (Progressistas) que repercutiu após uma foto nas redes sociais, serviu “discutir um projeto de desenvolvimento para Rondônia, pautado e gerido por pessoas que tenham interesse e disposição para estar trabalhando em busca de progresso e solução ao Estado”.

Questionado sobre o nome de vice na chapa Léo disse que não tem definição, e fez elogios ao delegado de Polícia Federal, Flori Cordeiro de Miranda Junior, que ingressou na legenda e deve ser candidato a deputado federal.

Léo Moraes falou com alívio de Sérgio Moro que deixou o Podemos e se filiou no União Brasil. Moro foi ministro da justiça do presidente Jair Bolsonaro e é juiz federal aposentado que coordenou Operação Lava Jato com a Polícia Federal, hoje supostamente pré-candidato a presidência da república.

O deputado disse que a saída de Moro do Podemos é “um grande benefício ao partido em âmbito geral, e ajuda também em Rondônia”, disse ao Extra de Rondônia.

Via Alan Alex / Blogdopainel