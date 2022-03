Léo Morais poderá migrar do Podemos para PP de Ivo Cassol e disputar governo de RO

Sem espaço com o senador Marcos Rogério (PL), cujo provável candidato ao Senado será o pecuarista Jaime Bagatolli, e fora do radar do governador Marcos Rocha (União Brasil), que já declarou apoio as pretensões da deputada Mariana Carvalho, a deputada Jaqueline Cassol (PP) está alicerçando uma aliança com o deputado Léo Moraes, pré-candidato a governador pelo Podemos.

Os dois tiveram uma conversa inicial em Brasília e acertaram um segundo encontro na cidade de Rolim de Moura neste sábado, ocasião em que o ex-governador Ivo Cassol também estará presente.

Jaqueline quer disputar o Senado com apoio do irmão. Para aparar as arestas internas, ela sugeriu a Léo Moraes que migre do Podemos para o PP, assunto em pauta da reunião de sábado. O PP tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e o Podemos indicará à presidência o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), o que pode gerar desconforto em uma eventual aliança com Léo Moraes, também filiado ao Podemos.

Nos últimos dias, o parlamentar se mostrou crítico as ações do Governo Marcos Rocha nos últimos dias. Ele reforçou as denúncias do Conselho Regional de Medicina (Cremero) sobre as infecções pós-cirurgia oftalmológicas em dezenas de pessoas que participaram de um mutirão liderado pela Sesau. O parlamentar foi atacado por assessores do Governo, e acusou as “milícias digitais” como autores dos ataques virtuais.

