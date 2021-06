Leoa morre após infecção pelo novo coronavírus em zoológico da Índia

Outros oito animais foram diagnosticados com a Covid-19 após um surto no parque indiano. Eles estão isolados recebendo tratamento

Uma leoa do Zoológico de Vandalur, na Índia, morreu de Covid-19 durante um surto do novo coronavírus no parque. De acordo com a equipe do zoológico, outros oito animais também foram infectados e estão em quarentena.

Os veterinários perceberam os primeiros sinais de que a leoa estava doente na última quinta-feira (3/6), quando ela teve secreções nasais. A doença evoluiu rapidamente e ela faleceu na noite seguinte.

Em seguida, outros oito animais que compartilhavam o local com a felina também foram diagnosticados com Covid-19. Cinco deles tiveram tosse e perderam o apetite. Todos foram transferidos para o Instituto Nacional de Doenças de Alta Segurança.

Outros dois animais que foram submetidos a testes tiveram diagnósticos negativo para o vírus Sars-CoV-2, causador da doença.

