Liberação de R$ 300 mil em recursos assegurados pelo deputado Alex Redano para recuperação de estradas em São Miguel em fase final Recurso foi destinado através da ação do presidente Alex Redano, atendendo ao pedido do vereador Negão da Linha 98

Recurso foi destinado através da ação do presidente Alex Redano, atendendo ao pedido do vereador Negão da Linha 98

Está em fase final de liberação de R$ 300 mil para melhorias das estradas vicinais de São Miguel do Guaporé, recurso assegurado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que já foi empenhado e deverá estar na conta da prefeitura nos próximos dias.

Nesta terça-feira (10), o chefe de gabinete da presidência, Rogério Gago, se reuniu com o vereador Negão da Linha 98 (Republicanos), que é o autor do pedido do investimento, para tratar de detalhes da tramitação final do recurso, que será aplicado no patrolamento das linhas 98, 102 e 106, além de alguns trechos de travessões, que passam por essas linhas. O assessor da presidência, Adriano Pereira também participou do encontro.

Esse investimento vai contribuir na melhoria da do escoamento da produção agropecuária, na locomoção da população e na segurança do transporte escolar, quando as aulas presenciais das redes municipal e estadual forem restabelecidas plenamente.

O vereador agradeceu pela liberação desse benefício e já aproveitou para tratar de novos investimentos, para o orçamento do próximo ano. “Temos essa parceria com o presidente Alex Redano e o município sai ganhando, com benefícios que atendem a nossa população”, completou Negão.

Via ALE-RO