Liberados R$ 300 mil para a compra de tubos corrugados para troca de pontes em Cacoal

A troca de pontes de madeira por tubos corrugados nas estradas vicinais de Cacoal está próxima de ocorrer após o Governo fazer o empenho de R$ 300 mil com essa finalidade, colocando o recurso à disposição da prefeitura

Esse investimento é fruto do trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que fez a indicação junto ao Executivo e assegurou a liberação do convênio e agora o empenho. A ação atende ainda ao pedido do presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Paulo Pichek (Republicanos).

“Essa ação é muito importante, pois a substituição das pontes e pontilhões de madeira por tubos corrugados tem um custo menor, com a obra mais segura e com uma durabilidade muito maior”, destacou Alex Redano.

Via ALE-RO