Liberados R$ 500 mil de Alex Redano para a Federação de Futebol 7 Society adquirir material esportivo para clubes

Já está na conta da Federação Rondoniense De Futebol 7 Society e Entorno (FRF7SE) o recurso da ordem de R$ 500 mil, fruto de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para a entidade adquirir material esportivo para clubes de 15 municípios de Rondônia.

“É importante apoiar o esporte, a realização de eventos esportivos e o estímulo às equipes amadoras. A prática esportiva precisa ser estimulada e o pedido da Federação agora vira realidade, com o recurso empenhado e à disposição para a realização do plano de trabalho, beneficiando equipes de 15 municípios de Rondônia com material esportivo”, destacou Redano.

O recurso da emenda foi alocado via Superintendência da Juventude, Esportes, Cultura e Lazer (Sejucel), através da celebração de termo de fomento com a Federação de Futebol 7 Society.

As equipes que irão receber o material esportivo são dos municípios de Ariquemes, Campo Novo, Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro, Vale do Anari, Rolim de Moura, Cacoal, Alto Paraíso, Nova União, Machadinho do Oeste, Itapuã D’Oeste, Chupinguaia, Costa Marques e São Miguel do Guaporé.

