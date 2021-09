Libertadores: Flamengo e Barcelona de Guayaquil buscam vaga na final

Flamengo e Barcelona de Guayaquil (Equador) disputam o jogo de ida da semifinal da Libertadores, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), no estádio do Maracanã.

O Rubro-Negro está invicto na atual edição da competição continental, com sete vitórias e três empates. Foi líder do Grupo G com 12 pontos, jogando contra Vélez Sarsfield (Argentina), Unión la Calera (Chile) e LDU (Equador). Nas oitavas de final superou o Defensa y Justicia (Argentina) por 5 a 1 no placar agregado e nas quartas passou pelo Olímpia (Paraguai) com duas vitórias e somando 9 a 2 no placar agregado.

Tudo pronto! O Mengão concluiu nesta tarde a preparação para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Bora! 🤙🔴⚫️ #VamosFlamengo 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/Dfca37DgNP — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2021

Para esta quarta-feira, o Rubro-Negro carioca terá desfalques importantes para buscar uma vantagem no Rio de Janeiro. O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o lateral Filipe Luís e o meia Giorgian De Arrascaeta, que seguem se recuperando de lesões musculares. Por outro lado, há grandes chances de o zagueiro David Luiz estrear com a camisa do time carioca. Já o meia Diego, que não estava à disposição há algum tempo, se recuperou de uma lesão, treinou com o elenco durante a semana e pode voltar ao time titular.

Já o time equatoriano apresentou uma queda de rendimento após eliminar o Fluminense nas quartas de final há aproximadamente 30 dias. Na época, o Barcelona vinha de cinco vitórias seguidas. Mas, contanto os empates com o Tricolor das Laranjeiras, a equipe de Guayaquil vem de três derrotas, dois empates e uma vitória.

Con unión y fe, realizamos nuestra única práctica en el Clube da Aeronáutica RJ 🇧🇷🏃‍♂️ ¡Mañana! 👉 #FlamengoBSC #Libertadores pic.twitter.com/Feowi8g4BF — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) September 21, 2021

Na primeira fase da Libertadores, o time foi líder do Grupo C com 13 pontos. Na chave estavam Santos, Boca Juniors (Argentina) e The Strongest (Bolívia). Nas oitavas, os equatorianos passaram pelo Vélez Sarsfield, enquanto nas quartas eliminaram o Fluminense.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Barcelona ao vivo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Via Agência Brasil