Licença para montagem da usina de asfalto na BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, é concedida A licença é parte importante para a execução dos serviços de reconstrução do trecho. Ela deve ficar instalada entre os quilômetros 200 e 210 da rodovia, na altura do município de Beruri

A licença é parte importante para a execução dos serviços de reconstrução do trecho. Ela deve ficar instalada entre os quilômetros 200 e 210 da rodovia, na altura do município de Beruri

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, informou que o lote C da BR-319 já tem a licença para montagem da usina de asfalto. Uma foto da licença, concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), foi publicada em todas as redes sociais do ministro nesta quarta-feira (25).

Segundo Tarcísio, a repavimentação dos primeiros 52 quilômetros da rodovia, a partir do quilômetro 198, já é uma realidade. O trecho vai até o quilômetro 250, onde começa o “Trecho do Meio”, de mais de 400 quilômetros de puro barro.

“Temos condições de entregar os primeiros trechos dentro de alguns meses”, informou Tarcísio.

A licença é parte importante para a execução dos serviços de reconstrução do trecho. Ela deve ficar instalada entre os quilômetros 200 e 210 da rodovia, na altura do município de Beruri.

Via Amazonas1