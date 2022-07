Licitação para a conclusão das obras do Espaço Alternativo será dia 2 agosto De acordo com o Arquiteto Francisco Meleiro, Coordenador de Projetos da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, com a obra será possível realizar a execução das chamadas Áreas Verdes.

Divulgado por meio do Diário Oficial do Estado, no dia 29 de junho de 2022, o aviso de licitação para a obra de conclusão do Espaço Alternativo, em Porto Velho-RO, define a realização do certame que será no dia 2 de agosto de 2022, às 9h, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, situada a Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira – Edifício Rio Pacaás Novos – 2º Andar.

O Espaço Alternativo é um dos locais de referência para a prática de esportes e momentos de lazer em Porto Velho. De acordo com o Arquiteto Francisco Meleiro, Coordenador de Projetos da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, com a obra será possível realizar a execução das chamadas Áreas Verdes.

O projeto básico contempla a construção de estacionamento para mais de duas mil vagas entre carros e motos, com iluminação, paisagismo e drenagem; reforma completa dos três quiosques existentes, com jogo de banheiros, bebedouros e poço semi artesiano; reforma das calçadas danificadas; retirada das antigas academias ao ar livre e colocação de novos equipamentos tubulares de ginastica; retirada dos antigos playgrounds e construção de novos; construção de um parcão (espaço destinado a diversão dos pets); construção de nova ciclovia e sinalização viária; reforma dos relógios digitais, letreiros e dos pórticos; reforma dos pergolados, áreas de descanso, bancos e mesas.

O Edital, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro, Os Cadastros Técnicos (Memorial Descritivo/Projetos), referente à obra e demais atos convocatórios encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do e-mail: [email protected].