Lideranças de Chupinguaia recebidas na presidência da Assembleia Legislativa Chefe de gabinete do parlamentar do presidente Alex Redano, Erique Rodrigues, recepcionou a comitiva.

Em visita nesta quinta-feira (23) ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano (Republicanos), lideranças de Chupinguaia, no Cone Sul do Estado, foram recebidas pelo chefe de gabinete do parlamentar, Erique Rodrigues, e apresentaram algumas solicitações e parcerias com o representante parlamentar.

“Por determinação do presidente Alex Redano, sempre estamos de portas abertas para as lideranças de todas as regiões, acolhendo as demandas e buscando dar o devido encaminhamento, dentro das nossas possibilidades. E é esse o nosso papel: atuar para assegurar que os benefícios possam chegar à população”, explicou Erique Rodrigues.

Integravam a comitiva de Chupinguaia, o secretário municipal de Obras, Luciano Marin; o chefe de gabinete da prefeitura, João Igor Chaves; a coordenadora da Semagric, Claudia Magalhães; o diretor de Esporte, Cultura e Turismo, Cleidinei Borges, o assessor da prefeitura, José Welington, conhecido como Lojão, e o assessor da Secretaria de Obras, José João.

Via rondoniaovivo