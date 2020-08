Líderes regionais, servidores da ex-Sucam participam de reunião com a direção do Sindsef

A agenda cumprida na manhã desta sexta-feira (7), teve como objetivo reunir as lideranças regionais que possuem bom trânsito perante a base dos servidores da ex-Sucam, para esclarecer dúvidas sobre as diversas demandas da categoria e as medidas adotadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef-RO, principalmente perante a retirada dos planos econômicos. Aos participantes foi solicitada que compartilhasse com a base as informes, enquanto o sindicato prepara a divulgação da gravação da reunião.

Foto ilustrativa/Arquivo Sindsef-RO

O Sindsef/RO tem cumprindo com os protocolos sanitários de evitar aglomeração e adotado a utilização de meios tecnológicos de videoconferência para a realização de reuniões. Desta vez, não foi diferente, os servidores foram instruídos no acesso a plataforma e recepcionados pela diretoria do sindicato.

Participaram da reunião, mais de 30 servidores e os membros da Diretoria Executiva do Sindsef/RO, representada pelo presidente – Ildo Mussoi, vice-presidente – Mário Jorge Sousa de Oliveira, secretário-geral – Abson Praxedes, secretário de Saúde – Almir José, secretária de Assuntos Jurídicos – Joana Darc dos Santos, secretário de Ex-Território – Francisco Torres e o advogado Felippe Pestana.

O presidente Ildo Mussoi avaliou que o contato com a base ocorreu de forma positiva. Segundo ele, em breve serão promovidas outras oportunidades de interação da categoria com a direção do Sindsef/RO, inclusive com ampliação do número de participantes.

Em pauta, foram debatidos os processos judiciais que requerem a manutenção dos planos econômicos, as decisões judiciais dos processos envolvendo os servidores intoxicados pelo DDT, procedimentos administrativos adotados pelo Sindsef/Ro quanto a situação dos servidores que encontram-se com os requerimentos de aposentadoria especial parados no Núcleo do Ministério da Saúde, dentre outras.

Na oportunidade, o secretário geral, Abson Praxedes reforçou a convocação a categoria para aderir a campanha S.O.S Sucanzeiros, por meio da petição online que pretende reunir assinaturas em prol da PEC 101/2019 que pleiteia plano de saúde aos servidores da extinta sucam que manusearam o DDT.

“Nosso clamor à nível nacional é que se assegure assistência médica aos sucanzeiros, pois em sua maioria estão padecendo de doenças graves e não tem como arcar com os custos de plano de saúde. Outra preocupação é o índice de mortalidade abaixo dos 60 anos”, afirmou Abson Praxedes.

Assessoria