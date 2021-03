Lockdown dos policiais acontece nesta segunda-feira em Rondônia e em outros estados

O ato nacional, denominado Lockdown da Segurança Pública, é em protesto às perdas de direitos dos servidores com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 186/19, batizada de PEC Emergencial, bem como à Reforma Administrativa, que traz o fim da estabilidade e o sucateamento das carreiras da Segurança Pública.

Policiais civis, militares, penais e federais realizam o ato nesta segunda-feira (22) em vários estados do país. Em Rondônia, o Sindicato dos Policiais Penais (Singeperon) convocou a classe para a realização do ato em frente às unidades prisionais. Em Porto Velho acontece às 15 horas em frente à Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo, o Urso Panda..

O Singeperon informou que o Lockdown da Segurança Pública é uma manifestação nacional, padronizada, e que todas as categorias policiais seguem as orientações de suas entidades superiores. No caso dos policiais penais de Rondônia, são a AGEPPEN e a Organização da União dos Policiais do Brasil (UPB).

A presidente, Daihane Gomes, destaca que “os policiais de todo Brasil vêm sofrendo com propostas que retiram os direitos que tanto lutamos para garantir. Começaram pela Reforma da Previdência, Pec Emergencial e agora a Reforma Administrativa. Não nos calaremos diante tanta injustiça com quem garante a segurança da sociedade!”, protestou Daihane.

Covid-19

Em relação aos critérios preventivos de saúde, Daihane assegurou que o ato está sendo realizado sem aglomeração e respeitando o distanciamento e as medidas de prevenção. “Também é bom destacar que acontece de forma pacífica e silenciosa, em respeito às vidas perdidas durante a pandemia. E cabe informar ainda que outra luta da Segurança Pública é por prioridade na vacinação. Os policiais penais, por exemplo, estamos inseridos na quarta fase do plano estadual de vacinação, e está previsto somente 304 doses para mais de 2500 servidores.”, elencou Daihane Gomes.

Via assessoria