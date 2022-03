Luiz Fux é um excelente pai e melhor ainda como amigo; o Itaú que diga…

É bom ser amigo do ministro Luiz Fux. Ele de fato, sabe preservar as relações e ajuda os amigos nas horas difíceis. Ele vem ajudando Luiza Brunet a ser uma ‘referência’ nos Direitos Humanos, nomeando-a em um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Isso vai ajudar, e muito, no processo de R$ 100 milhões que ela move contra o ex-namorado Lírio Parisotto, o bilionário que deu uns tapas na ex-modelo tempos atrás.

Fux também é um bom pai. Excelente, na verdade. Garantiu para a filha, Marianna Fux, uma advogada sem grande experiência, o cargo de desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aos tenros 35 anos de idade. De acordo com o portal do CNJ, em médaia, leva-se de 20 a 25 anos para que um juiz estadual chegue ao posto de desembargador de um Tribunal de Justiça. Ou seja, Marianna aproveitou sua juventude, advogava em um escritório conceituado e milionário, e aos 35 ganhou a vaga e após intensa campanha do pai conseguiu 125 votos dos 180 integrantes da corte do Rio de Janeiro.

Na ocasião quem abriu a votação foi o desembargador Luiz Zveiter que indicou Marianna e a justificativa, segundo ele argumentou, é que Marianna era o melhor nome por ela ter “mais de dez anos de advocacia, é sócia do escritório Sergio Bermurdes, pós-graduada e fala diversos idiomas”.

Fux cuida igualmente bem do filho, Rodrigo, que advoga para grandes empresas com ações que tramitam no Supremo, mas isso não seria motivo para impedir Fux, não é mesmo? Ao ser confrontado sobre o assunto, o ministro mandou essa:

“A suspeição é objetiva em relação aos casos que envolvem o filho ou o escritório do filho e não se estendem a empresas que, porventura, tenham contratado o escritório para outros processos. Sabe-se que as empresas têm a prática de contratar diversos escritórios para causas distintas“.

Além de excelente e colaborativo pai de família, Fux também ajuda parentes de outros ministros. Rafael Barroso Fontelles é sobrinho de Luís Roberto Barroso. Rafael é advogado de praticamente todos os bancos privados brasileiros, entre eles o Itaú.

O Itaú perdeu um processo avaliado em R$ 2,09 bilhões. O valor é referente a um lote com pouco mais de 51 milhões de ações que o próprio banco vendeu na década de 70 e no início dos anos 2000 recusou-se a reconhecer a evolução financeira dos mesmos.

A empresa Rondheva ingressou na justiça e em 18 de setembro de 2020, após o processo ter transitado em julgado e o banco ter sido inclusive condenado por litigância de má-fé, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco.

Rafael, recém-contratado do Itaú apelou a Fux. Como o ministro não tinha como interferir via Supremo, foram para o CNJ, que não tem competência para alterar decisões judiciais, mas Fux, o amigo, não deu bola para isso.

Desrespeitando a Constituição e toda a jurisprudência do próprio STF, cassou a decisão da juíza e vem impedindo-a de atuar no processo desde então, por meio de uma reclamação disciplinar infundada.

Fux é um bom companheiro, ninguém pode negar…

Leia a matéria completa em PainelPolítico