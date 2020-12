Luiz Fux exonera secretário do STF que pediu reserva de vacina da Covid-19

Presidente da mais alta Corte do país afirmou que Marco Polo Dias Freitas solicitou sete mil doses do imunizante à Fiocruz

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, exonerou o secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte, Marco Polo Dias Freitas.

Fux afirmou que o gestor solicitou à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sem o conhecimento do ministro, reserva de sete mil doses da vacina contra a Covid-19, ignorando a fila de prioridades da imunização.

Reserva de vacinas

O STF enviou um ofício à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pedindo a reserva de 7 mil doses da vacina contra o novo coronavírus, para a imunização de ministros e servidores da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O documento foi despachado em 30 de novembro para a instituição e revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A reserva de vacinas não está prevista no plano de imunização da Covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde na última semana. O STF afirmou ao jornal O Globo que a Fiocruz ainda não respondeu ao pedido.

No ofício enviado à fundação, o diretor-geral do STF, Edmundo Veras dos Santos Filho, diz que a justificativa para o pedido de reserva da vacina é que os servidores desempenham “papel fundamental no país”, e que muitos deles fazem parte do grupo de risco do coronavírus.

Metrópoles