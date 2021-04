Luizinho Goebel solicita ao governador prioridade nas ações do aeroporto de Vilhena

O aeroporto Brigadeiro Camarão em Vilhena está recebendo várias ações para melhor atender à população, após solicitação do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) para o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (sem partido).

Conforme o parlamentar, o governador atendeu rapidamente o seu pedido e deu prioridades às obras, devido à importância do aeroporto para Vilhena, uma vez que contribui com o crescimento e desenvolvimento da cidade conhecida também como Portal da Amazônia.

“Solicitei ao nosso governador de Rondônia, prioridade nas ações do aeroporto Brigadeiro Camarão em Vilhena. Com as melhorias que o aeroporto está recebendo, entre elas, novo revestimento asfáltico do pátio, pintura e limpeza da lateral da pista de pouso e decolagem, construção de nova cerca portuária, iluminação na pista de pouso, entre outros, será possível alavancar a economia, pois poderá receber diversos investidores vindos de outros estados, bem como turistas para a essa região”, destacou Goebel.

Ainda conforme o líder do governo na Assembleia, com o aeroporto bem equipado as aeronaves poderão pousar a qualquer momento para realizar os devidos socorros médicos, assim se estará salvando muitas vidas.

