Lula e o PT na fila do osso

A menos de nove meses das eleições presidenciais no Brasil, praticamente todas as pesquisas de opinião afirmam, para desespero dos bolsonaristas e de toda a direita e também da extrema-direita, que Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, será mais uma vez o presidente do país. O ex-metalúrgico já concorreu pelo menos cinco vezes ao cargo e em duas ocasiões foi eleito. Poderia ter ganhado de novo em 2018, mas o ex-juiz Sérgio Moro de Curitiba, a serviço da elite reacionária e atrasada, deu “um jeito” de tirá-lo da disputa. E Jair Bolsonaro foi eleito numa onda de ódio que varreu o país de norte a sul. O fraco e pouco competente juiz do Paraná foi imediatamente recompensado com o cargo de ministro da Justiça do novo governo e sonhava ser indicado para o STF pelo presidente que ajudou a eleger. O restante dessa historinha imoral, todo mundo já sabe.

Nem é preciso contar mais nada sobre aquela tramoia macabra. Os brasileiros, enganados mais uma vez nas suas aspirações políticas, elegeram um sujeito totalmente desqualificado para lhes governar. Por isso, segundo as pesquisas, querem lhe dar uma surra sem precedentes nas urnas. Porém, o que muita gente talvez não queira admitir é que Lula, quando governou o país nos dois mandatos, nada fez para tirar o Brasil e os brasileiros do atoleiro histórico em que sempre estiveram. É verdade que fez “uma coisinha aqui outra acolá”, mas tudo só no varejo. Óbvio que se comparar com o “genocida” que preside o país hoje, o “sapo barbudo” foi um dos maiores estadistas que já tivemos. Lula e o PT deram o peixe, mas não ensinaram ninguém a pescar. Pior do que isso foram os esquemas de corrupção e de roubo em que seus governos se meteram.

Dizem que Lula matou a fome de muitos brasileiros. E pode até ser verdade mesmo. Porém, foi só de momento. Os petistas não criaram infraestrutura suficiente e duradoura para que essa vergonha mundial fosse definitivamente abolida entre nós. Por isso, pouco tempo depois, já no governo Bolsonaro, a fome voltou com toda a força e a miséria passou a bater na porta de milhões de brasileiros. Lula, neste aspecto, não foi um bom presidente, pois não criou condições para extinguir em definitivo a histórica desigualdade social dos cidadãos. O Brasil continuou a produzir riquezas e mais riquezas, mas os pobres e os miseráveis nunca tiveram direito a uma vida decente. Hoje, muitos não têm acesso nem à comida. Em todos os governos que o Brasil já teve em seus 522 anos de História, fome e pobreza sempre acompanharam milhões de pessoas.

Nenhum dos nossos governantes jamais teve que revirar caminhões de lixo para buscar sua comida. Nunca, em momento algum da nossa História, nenhuma autoridade, seja ela militar, da elite, de centro, de direita, de esquerda ou da extrema-direita, se humilhou em uma fila do osso. Ainda assim, votar no Lula e nos petistas é uma saída bem melhor do que ficar com Bolsonaro e suas ideias retrógradas e às vezes fascistas. Durante os governos petistas havia roubo, mas o preço das mercadorias era bem menor. A gasolina, por exemplo, não subia como hoje em dia e a inflação estava sob controle. A falta de educação, a incompetência e as grosserias de Bolsonaro e dos bolsomínions de um modo geral contra os brasileiros durante esta pandemia podem ter uma resposta em breve. Não há mais espaço hoje no Brasil para ódio ideológico e se Lula ganhar, vamos torcer para que ele crie condições de acabar para sempre com a fome e a miséria

