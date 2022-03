Luta da categoria garante reajuste salarial de 33,24% na carreira de professores e técnicos educacionais

Em mesa de negociação com a Casa Civil, Seduc e Sepog foi confirmado de forma oficial ao Sintero, que o piso do magistério de 2022 no percentual de 33,24% e reajuste salarial no mesmo percentual aos técnicos educacionais será pago a partir de março. O anúncio também foi feito pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, nas suas redes sociais.

As ações de valorização foram oportunizadas graças à luta do Sintero, iniciada em agosto de 2021, quando foi protocolada a pauta de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Apesar de serem consideradas grandes conquistas, o Sintero ressalta que as tratativas devem continuar afim de que sejam assegurados novos avanços.

Seguindo as determinações da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Estadual n º 1.036/2019, a atualização do percentual de 33,24% será feito no início da carreira dos profissionais do Magistério. O retroativo ao mês de janeiro será quitado em folha suplementar ou no pagamento do mês de abril de 2022.

Outro ponto reivindicado do Sintero foi a respeito do reajuste salarial dos técnicos/as educacionais, que estavam com salários defasados desde 2018, quando ocorreu a última greve do sindicato. O secretário-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, assegurou também que o pagamento será feito no mês de março.

Em relação aos servidores aposentados também está garantida a atualização em 33,24% do piso do magistério para os professores com retroativo a janeiro. Para os técnicos, o reajuste será a partir de março. O Sintero informa que encaminhou expediente ao Iperon cobrando que o reajuste seja também implantado em março aos servidores aposentados.

“Queremos destacar que essa luta foi encampada desde agosto de 2021, quando solicitamos o início das negociações com o Governo de Rondônia. Através do diálogo e da nossa mobilização coletiva, asseguramos essas importantes conquistas para nossa categoria”, disse Lionilda Simão, presidente do Sintero.

