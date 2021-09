Lutadores rondonienses se preparam para o Inside em outubro

Os lutadores Henerson Neném, Felipe Thrunks e Charlucio Brasil irão entrar no octógono para as disputas do Inside, no dia 17 de outubro em Rio Grande (RS).

Neném fará a luta principal da competição na categoria 84kg. Na disputa do cinturão, o atleta de Porto Velho irá encara Felipe Jon Jones Boaventura. Em conversa com o ge.globo/ro, o atleta falou da preparação para o evento.

– Comecei a preparação no dia 14h. Eu estava descansando depois da luta no NFC pra corpo dá uma recuperada. O que é muito importante para a modalidade – disse.

Tratados como promessas pelo evento, Felipe Thrunks e José Peruca Lucas irão se encarar. Já Charlucio Brasil tem como adversário Lucas Pelé Alves.

Via Globoesporte.com