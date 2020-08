Mais 10 quilômetros de pavimentação da RO-383 são recuperados entre Cacoal e Nova Estrela

Equipe técnica do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) recebeu nessa quarta-feira (5) mais um trecho de dez quilômetros recuperados da RO-383 no município de Cacoal. Responsável pelas obras, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está investindo cerca de R$ 3,4 milhões na recuperação de 40 quilômetros da rodovia e outros 40 quilômetros da RO-010.

De acordo com o residente regional do DER, Emiliano Mancuso de Almeida, isto se deve a uma ação de cooperação entre os governos estadual e federal. “Em 2018, houve a queda da ponte sobre o Riozinho, na BR-364. Para não interromper o trânsito, todo o tráfego foi desviado para as ROs 010 e 383, passando pelos municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Cacoal. A previsão é que este trabalho de manutenção seja concluído ainda neste semestre”, explica Emiliano.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, destaca que a integração das ações de cooperação entre os entes governamentais é essencial para o desenvolvimento de todo o Estado. “A determinação expressa do governador coronel Marcos Rocha é que todo o nosso trabalho seja feito com o máximo de qualidade, com eficiência e economicidade, que são preceitos constitucionais fundamentais. Assim, conseguimos proporcionar mais segurança nas rodovias, mais durabilidade e mais agilidade no tráfego de pessoas e cargas”, detalha Rezende.

Por Secom – Governo de Rondônia