Mais 2974 pessoas são infectadas pela covid e 14 morrem, nesta terça-feira, em Rondônia

Rondônia continua com números altos na transmissão do vírus corona, que segue infectando grande número de pessoas a cada dia. O número de óbitos também cresce, mas ainda há certa sensação de que os números não demonstram o que está acontecendo na realidade.

Nesta terça-feira, o Estado contabiliza 2974 novos casos em 24 horas. Apesar de ser número alto, ainda não é a realidade, já que no boletim da pandemia, além de Porto Velho, há outros municípios que não estão informando os dados.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 14 óbitos de pacientes internados em consequência da covid-19 em Rondônia.

Eram moradores dos municípios de Porto Velho, quatro; Ji-Paraná, três; Rolim de Moura, com quatro; Ouro Preto do Oeste, com um; São Francisco do Guaporé, com dois; e Chupinguaia, com um.

A secretaria estadual de Saúde, informa que o município de Parecis, apresentou um óbito a menos em relação ao informado ontem, pois foi retirado uma duplicidade do sistema. Castanheiras e Cabixi retiraram casos positivos.

Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

Veja, na íntegra, o boletim número 684, divulgado pela secretaria de estado da Saúde na noite desta terça-feira, 15.

Edição 684 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.

Nesta terça (15), foram consolidados os seguintes resultados:

Casos confirmados – 354.248

Óbitos – 6.986 (1,97%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 156

Pacientes internados na Rede Privada – 05

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 71

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02

Total de pacientes internados –234

Pacientes aguardando leitos: 01

Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)

Aguardando resultados do Lacen – 182

* População vacinada:

1ª Dose 1.253.334 (74,56%)

2ª Dose +DU 1.069.003 (63,59%)

Dose Reforço 274.009 (16,30%)

Crianças 5 a 11 anos –25.290 (13,29%)

Total de doses aplicadas: 2.596,346

Vacinas recebidas: 3.162.438 doses

* CoronaVac: 721.648

* AstraZeneca: 919.150

* Pfizer: 1.382.940

*Janssen: 64.400

*Pfizer Pediátrica: 56.200

Fonte: Painel de Vacinas

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/02/2022

Município Casos Totais Óbitos Totais

Porto Velho 96.248 2.617

Ji-Paraná 29.089 643

Ariquemes 28.291 538

Cacoal 23.217 333

Vilhena 18.748 300

Jaru 11.019 195

Pimenta Bueno 10.236 128

Machadinho D’Oeste 9.386 125

Rolim de Moura 8.821 191

Buritis 8.741 95

Alta Floresta D’Oeste 6.921 77

Ouro Preto do Oeste 6.680 163

Guajará-Mirim 5.976 235

Espigão D’Oeste 5.804 88

Nova Mamoré 5.463 89

Presidente Médici 5.144 91

Candeias do Jamari 5.004 82

Cerejeiras 4.491 70

São Francisco do Guaporé 4.312 54

São Miguel do Guaporé 3.928 61

Colorado do Oeste 3.735 49

Cujubim 3.722 45

Nova Brasilândia D’Oeste 3.681 35

Alto Paraíso 3.317 60

Costa Marques 3.168 46

Monte Negro 3.083 35

Seringueiras 2.567 22

Campo Novo de Rondônia 2.550 28

Chupinguaia 2.405 27

Urupá 2.208 32

Alto Alegre dos Parecis 2.002 47

Santa Luzia D’Oeste 1.756 23

Mirante da Serra 1.731 15

Alvorada D’Oeste 1.686 33

Corumbiara 1.572 25

Itapuã do Oeste 1.569 19

Vale do Anari 1.529 25

Cacaulândia 1.443 17

Cabixi 1.428 22

Vale do Paraíso 1.395 27

Nova União 1.209 15

Theobroma 1.110 26

Rio Crespo 1.105 13

Governador Jorge Teixeira 1005 22

Novo Horizonte do Oeste 1002 24

São Felipe D’Oeste 910 13

Ministro Andreazza 828 15

Teixeirópolis 747 9

Parecis 728 10

Pimenteiras do Oeste 612 16

Primavera de Rondônia 574 7

Castanheiras 352 9

Total Geral 354.248 6.986

Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.

ÚLTIMAS 24 HORAS

MUNICIPIOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS

Porto Velho 0 4

Ji-Paraná 0 3

Ariquemes 204 0

Cacoal 336 0

Vilhena 264 0

Jaru 82 0

Pimenta Bueno 111 0

Machadinho D’Oeste 462 0

Rolim de Moura 127 4

Buritis 35 0

Alta Floresta D’Oeste 125 0

Ouro Preto do Oeste 129 1

Guajará-Mirim 3 0

Espigão D’Oeste 0 0

Nova Mamoré 68 0

Presidente Médici 0 0

Candeias do Jamari 0 0

Cerejeiras 25 0

São Francisco do Guaporé 42 2

São Miguel do Guaporé 142 0

Colorado do Oeste 29 0

Cujubim 74 0

Nova Brasilândia D’Oeste 106 0

Alto Paraíso 58 0

Costa Marques 0 0

Monte Negro 44 0

Seringueiras 71 0

Campo Novo de Rondônia 92 0

Chupinguaia 20 1

Urupá 30 0

Alto Alegre dos Parecis 29 0

Santa Luzia D’Oeste 16 0

Mirante da Serra 32 0

Alvorada D’Oeste 12 0

Corumbiara 17 0

Itapuã do Oeste 0 0

Vale do Anari 2 0

Cacaulândia 0 0

Cabixi -1 0

Vale do Paraíso 31 0

Nova União 64 0

Theobroma 8 0

Rio Crespo 0 0

Governador Jorge Teixeira 34 0

Novo Horizonte do Oeste 13 0

São Felipe D’Oeste 0 0

Ministro Andreazza 0 0

Teixeirópolis 5 0

Parecis 15 -1

Pimenteiras do Oeste 20 0

Primavera de Rondônia 0 0

Castanheiras -2 0

Total Geral 2.974 14

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:

Nas últimas 24 horas foram registrados quatorze (14) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Porto Velho (4), Ji-Paraná (3), Rolim de Moura (4), Ouro Preto do Oeste (1), São Francisco (2) e Chupinguaia (1). Na oportunidade, informamos que o município de Parecis, apresentou um óbito a menos em relação ao informado ontem, pois foi retirado uma duplicidade do sistema. Castanheiras e Cabixi retiraram casos positivos.

Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br

Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.