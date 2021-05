Mais de 100 ruas e avenidas da capital são indicadas por Jair Montes para serem contempladas pelo programa Tchau Poeira

Em lançamento nos 52 municípios do estado de Rondônia o projeto “Tchau Poeira” do Governo do Estado com apoio da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) com investimento de R$ 300 milhões em asfalto, recuperação e sinalização de vias públicas urbanas, vai modernizar vias e avenidas e em Porto Velho. O deputado estadual Jair Montes (AVANTE) fez a indicação para serem incluídas no projeto mais de 100 ruas e avenidas da capital.

As indicações são para que a capital seja contemplada com o Programa Tchau Poeira, com pavimentação asfáltica com sarjeta, meio fio e sinalização de trânsito, levando melhorias aos bairros de Porto Velho.

A rua Beira Rio, situada no Bairro Costa e Silva, município de Porto Velho foi uma das indicadas, lembrou o parlamentar.

“ Insta ainda, dizer que, a rua é um meio de acesso à Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral Lydia Johnson de Macedo, portanto, o Programa Tchau Poeira com a pavimentação asfáltica, construção de meio-fio, sarjeta e sinalização de trânsito, permitirá o fim de poeira que causa doença pulmonares nos moradores do referido bairro e da comunidade escolar em voga, por sua vez, acabar com os buracos, excesso de lama sempre quando chove e promover a valorização dos imóveis em escala local”, ressaltou Jair Montes.

Via ALE-RO