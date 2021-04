Mais de 2 mil Famílias carentes de Guajará-mirim recebem cestas básicas destinadas pelo deputado Jair Montes

Em ação na defesa de famílias atingidas pelo desemprego em razão da pandemia do novo coronavírus o deputado estadual Jair Montes (Avante) destinou emenda parlamentar de R$ 300 mil para compra de cestas básicas para o município de Guajará-Mirim. O processo de entrega das cestas é dividido em etapas e a primeira remessa de 500 cestas já foi entregue para as famílias carentes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social do município (SEMTAS).

“No total 2.250 famílias que serão beneficiadas. Nossa gratidão ao deputado Jair Montes que disponibilizou para Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim essa emenda para aquisição dessas cestas”, destacou a titular da pasta, Zilmar Teixeira.

“A gente sabe da dificuldade de cada família nesse momento”, lembra o deputado. “Muitas famílias já receberam e outras receberão nos próximos. O momento exige iniciativas imediatas para diminuição de danos causados pela pandemia, principalmente com relação aos trabalhadores que sofreram com a diminuição ou até mesmo o fim de suas rendas”, finalizou.

Todo o processo de licitação, contratação da empresa fornecedora, além do cadastro e distribuição as famílias foram realizados pela prefeitura do município. O prazo final para a entrega de todas as cestas básicas é até o mês de junho.

Via assessoria