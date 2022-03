Mais de 202 mil pessoas já viram o vídeo que mostra golpe do Banco Itaú em acionista com ajuda de Fux e sobrinho do Barroso, no CNJ

Uma decisão malandra, sem nenhuma base jurídica, desrespeitando a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vem favorecendo o Banco Itaú (ITUB4) em um calote de pouco mais de R$ 2,09 bilhões, através de uma manobra no Conselho Nacional de Justiça, organizada no luxuoso escritório da BFBM Advogados, que pertence à família do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, atualmente comandado por seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles, e contou com a ajuda providencial do também ministro e presidente do STF e CNJ, Luiz Fux.

Antes de prosseguir, veja o que diz o STF sobre o CNJ:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

O episódio é um dos maiores golpes aplicados por uma instituição financeira contra um acionista, que ainda está em andamento, e foi revelado em detalhes em um vídeo produzido por PAINEL POLÍTICO que já foi assistido por pouco mais de 202 mil pessoas em nosso canal no Youtube. Para um assunto tão segmentado, é uma conquista importante.

autor: Alan alex, Painel Político