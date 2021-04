Mais de 3 mil alunos da Ponta do Abunã participam de concurso de redação com o tema “Educação em tempos de pandemia”

Com a finalidade de promover junto aos alunos uma reflexão sobre a nova realidade vivida por eles com a pandemia do coronavírus, considerando a importância da leitura e da escrita, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou o 1º Concurso de Redação para estudantes das escolas dos distritos de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã, que compõem a região da Ponta do Abunã.

O concurso, cujo tema “Educação em tempos de pandemia”, foi criado e executado pela Coordenadoria Regional de Educação de Extrema (CRE). O certame contou com a participação dos alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Regular e para jovens e adultos das unidades escolares: Jayme Peixoto de Alencar, Bandeirantes, Professora Nadir Aparecida Ferreira e Professor Antônio Vieira Frota.

O professor, Marquelino Santana, coordenador da CRE no distrito e organizador do concurso, destacou que o Poder Executivo, por meio da Seduc e das CREs tem buscado, mesmo diante da atual realidade, novas alternativas para que o processo de ensino e aprendizagem jamais perca a relevante qualidade. “O processo educacional de produção literária é um clarividente recurso didático-pedagógico que possibilita aos docentes a oportunidade de aguçar o pensamento e construir novos conhecimentos sobre os problemas enfrentados pela sociedade vigente”.

A coordenadora pedagógica de Extrema, Rosimar Aparecida Leonardeli, comentou que o intuito do evento é incentivar a leitura, a escrita e auxiliar no preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Nesse momento tão atípico em que vivemos, o concurso tem a missão de conscientizar e lembrar a importância da Educação, mesmo que não seja da forma presencial; onde existe um trabalho contínuo dos professores e também dos alunos, motivando-os a trabalharem cada vez mais com a redação”.

Participaram do evento mais de três mil estudantes que enviaram suas redações ao e-mail da escola, onde são matriculados. Destes 11 foram premiados com colocações entre 1°, 2°, 3° e 4° lugares. Os alunos que alcançaram o 1º lugar receberam certificado e kits escolares completos. Os professores orientadores de cada série também receberam kits pedagógicos.

Entre os vencedores do 1º Concurso de Redação, está o aluno do 2º ano da escola Jayme Peixoto de Alencar, Pedro Paulo Oliveira Araújo, que conquistou a 1ª colocação. “Eu gostei muito desse concurso. Sinto que atividades nesse sentido deveriam ser feitas mais vezes, pois elas incentivam o aluno a evoluir de uma forma recreativa e ao mesmo tempo, competitiva”.

Fonte: Secom