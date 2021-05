Mais de cinco mil famílias do Cone Sul são beneficiadas com máscaras; distribuição faz parte do projeto “Previna-se”

A Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas) vem intensificando as ações do “Previna-se”, com a distribuição gratuita de máscaras de tecido à população inserida no grupo de vulnerabilidade social. No Cone Sul do Estado, a ação solidária está sendo realizada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater), em parceria com as equipes da Emater regional e dos escritórios locais das sete cidades da região.

Em Vilhena, os extensionistas distribuíram 12.826 máscaras para população em situação de vulnerabilidade, na ocasião orientaram sobre a importância da proteção e os cuidados contra a covid-19. Os servidores dos escritórios locais da autarquia, em Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste também participaram da distribuição. Um total de 20.655 máscaras foram entregues em todo o Cone Sul.

Com esse trabalho, aproximadamente 5.200 famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social transitória ou definitiva foram atendidas, visando à proteção da Saúde neste período de enfrentamento à pandemia da covid-19.

O “Previna-se” foi criado, por meio de recursos provenientes do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza (Fecoep).

Via Secom