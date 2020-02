Mais de R$ 7 milhões foram autorizados para projetos que vão impulsionar a economia de Rondônia

Na reunião realizada na quarta-feira (29), o Conselho de Desenvolvimento de Rondônia (Conder) autorizou, na sua 67ª reunião ordinária, mais de R$ 7 milhões em recursos para o estímulo ao desenvolvimento da indústria rondoniense e de outros setores da economia.

Entre os projetos aprovados estão programas e ações que vão gerar empregos, atrair investimentos e fortalecer a competitividade das empresas de Rondônia.

O governador Marcos Rocha presidiu o Conselho e debateu com os conselheiros, entre eles secretários e representantes de bancos, da indústria e federações, o destino dos recursos.

“Nossa preocupação é fazer projetos que realmente tragam benefícios para a sociedade. Projetos que criem empregos, que gere renda, que estimule a inovação”, disse o governador Marcos Rocha.

Os projetos autorizados vão receber recursos e promover as exportações e atração de investimentos; o aumento do índice de empregabilidade por meio da qualificação da mão de obra e melhoria do relacionamento com empregadores, atendendo 3280 beneficiários; o espaço empresarial internacional na 9ª Rondônia Rural Show; a contratação da empresa da gestão da incubadora do Governo do Estado, a criação de cadernos setoriais que apresentem de forma detalhada as potencialidades existentes em Rondônia e o estímulo ao agronegócio.

O Conder tem a missão de prestar assessoria ao governo estadual nas decisões e diretrizes relacionadas à política de incentivo ao desenvolvimento do Estado.

Por Devanil Júnior/Secom