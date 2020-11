Mais de três mil máscaras serão destinadas ao setor produtivo de Rondônia

As máscaras serão destinadas aos produtores rurais, fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), feirantes, proprietários de agroindústrias, cooperativas, entre outros

A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) recebeu nesta semana, da instituição Banco da Amazônia (Basa), a doação de 3.500 máscaras para o setor produtivo do Estado de Rondônia. O material será destinado aos produtores rurais, fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), feirantes, proprietários de agroindústrias, cooperativas, entre outros.

De acordo com o coordenador do Cafamiliar, Victor Paiva, todos que vão receber são atores do agro ligados a agricultura familiar, que precisam sair de suas propriedades para ter contato com o mercado.

Na segunda-feira passada (23), a diretoria da Cooperativa do Agroextrativismo do Baixo e Médio Madeira (Coomade), responsável por atender cinco agroindústrias, foi a primeira a receber um maço com 300 unidades. “Nós entregamos as primeiras máscaras à diretoria da Coomade. Fizemos um cálculo inicial de 60 máscaras para cada agroindústria, resultando no total de 300. A proteção facial vai atender todos que trabalham nas referidas agroindústrias”, disse Victor Paiva.

O material será distribuído para produtores de todo o Estado em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater Rondônia). “Vamos aproveitar as demandas de viagens da Seagri e da Emater para levar as máscaras até as bases para serem entregues aos produtores”, explicou Victor.

As doações têm o intuito de combater a Covid-19, proteger à vida da comunidade e ajudar os produtores da agricultura familiar que não têm acesso ou recursos para comprá-las. “Estamos vivenciando uma pandemia muito forte e o número de famílias em vulnerabilidade aumentou no Estado, o desemprego aumentou, muitas famílias tiveram suas rendas reduzidas e outras perderam suas rendas, e as vezes até para comprar uma máscara é difícil. E neste momento de pandemia, nós percebemos que as entidades estão mais sensíveis a essa situação em que estamos vivenciando. Esta parte social é extremamente importante, parabenizamos e agradecemos ao Banco da Amazônia pela ajuda e parceria”, finalizou o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

Fonte: Sara Cicera/Secom | Fotos: Weyne Sharp e Irene Mendes