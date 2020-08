Mais um trabalhador morre atingido por árvore durante derrubada

Mais um trabalhador morreu atingido por tronco de árvore durante derrubada em Rondônia. Nesta segunda-feira (10) Reinaldo Luiz Muniz, 34, perdeu a vida em uma fazenda na Linha 03, Assentamento Flor do Amazonas, no município de Candeias do Jamari.

Testemunhas contaram que o homem havia feito a derrubada de algumas árvores e quando já estava para terminar o serviço acabou sendo atingido na cabeça por uma delas e morreu na hora esmagado.

A Polícia Militar foi acionada e ao constatar o fato solicitou a Perícia Técnica e e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo. Os policiais disseram em ocorrência que não conseguiram encontrar o dono da fazenda que contratou o serviço com a vítima.

Por Rondoniaovivo