Mala contendo quase 13 kg de maconha é abandonada em posto de combustíveis

Polícia Militar compareceu ao local após ser acionada por funcionários do posto

Na manhã desta quarta-feira, 19, uma mala contendo quase 13 kg de maconha foi abandonada por uma mulher, no pátio do posto Planalto, localizado na avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o boletim da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar compareceu ao local após ser acionada por funcionários do posto, alegando que uma mulher desconhecida havia deixado uma mala no local e que nela poderia haver drogas.

Em revista ao objeto de cor azul, os militares encontram, além de roupas femininas e infantil, 12,624kg de maconha, distribuídos em 13 tabletes.

Como não foi possível localizar a dona da mala, o objeto foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para serem adotadas.

Por Folha do Sul