Malcom é convocado para substituir Douglas Augusto na seleção olímpica

Meia-atacante do Zenit se junta ao grupo no domingo (18), em Tóquio

O meia-atacante Malcom, do Zenit (Rússia), é o mais novo convocado da seleção olímpica masculina brasileira nos Jogos de Tóquio (Japão). Ele entrará no lugar de Douglas Augusto, cortado no último dia 11, devido a uma lesão na coxa. Malcom, de 24 anos, se apresenta à equipe no próximo domingo (18), em Tóquio.

O atacante Malcom vai disputar os Jogos Olímpicos com a #SeleçãoOlímpica. O jogador do Zenit foi liberado por seu clube para se apresentar à equipe em Tóquio, no Japão. Ele vai substituir Douglas Augusto, desconvocado após ser constatada uma lesão na coxa. Boa sorte, garoto! 🇧🇷🏅 pic.twitter.com/M7u8vxQRSS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 14, 2021

O camisa 10 do Zenit já constava da lista inicial do técnico André Jardine, mas o clube russo na época havia vetado a liberação do atleta. O meia-atacante treinou com a seleção na sétima etapa de preparação realizada na Sérvia, no início de junho.

Na Rússia desde 2019, o Malcom completou 50 jogos pelo Zenit no último domingo (11), em amistoso contra o Karlsruher. Antes de embarcar para o Japão, o brasileiro entrará em campo neste fim de semana, em duelo da Supertaça da Rússia, contra o Locomotiv.

Aquela resenha no final do treino não pode faltar, né? 😂 Faltam 8 dias para a estreia da #SeleçãoOlímpica em @Tokyo2020 e seguimos firmes na nossa preparação. Vamos com tudo em busca da medalha de ouro! 🏅🇧🇷 📸: Aleksandar Djorovic pic.twitter.com/ET0oROjb8N — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 14, 2021

A segunda etapa de treinos antes dos Jogos ocorre na Sérvia. Jardine já conta com 19 jogadores.Amanhã (15), a seleção fará o último jogo preparatório antes de Tóquio. O duelo contra os Emirados Árabes, será às 16h (horário de Brasília), no Estádio Karadorde, do FK Vojvodina, clube da cidade de Novi Sad, a 50 minutos da capital Belgrado.

A seleção olímpica embarca para o Japão na sexta-feira (16). A estreia nos Jogos será contra a Alemanha, no dia 22 de julho, _às 8h30 (horário de Brasília), na cidade de Yokohama.

Via Agência Brasil