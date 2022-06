Manter um cadastro atualizado é importante para receber notificações sobre manutenções preventivas na rede de energia, em que será necessário o desligamento programado

Conhecer as regras para mudança de titularidade na conta de energia é um dos principais motivos de contato de clientes com a Energisa. Em Rondônia, um terço dos atendimentos realizados de janeiro a maio tratavam de mudança de titularidade, serviço que perde apenas para emissão de segunda via de fatura e negociação de débitos. Para facilitar a vida dos clientes, Wannuty de Almeida Nobre, coordenador de atendimento da concessionária em Rondônia, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto.

Qual a importância de ser o titular da conta de energia?

Coordenador: A principal é poder solicitar serviços diretamente para concessionária, como por exemplo, a segunda via completa da conta de energia, inspeção técnica do medidor e outros. A conta de energia pode ser utilizada também como comprovante de residência fixa para diversos fins, como por exemplo a abertura de conta bancária e crédito, admissões em empresas, matrículas em instituições de ensino e inscrições em concursos públicos. Além disso, pode participar de campanhas promocionais realizadas pela Energisa como a de pagamento via PIX que oferece um ano de conta grátis.

Como o cliente pode solicitar a transferência de titularidade? Tem algum custo?

Coordenador: O cliente pode solicitar a transferência sem custo. Por meio dos canais digitais de atendimento, de forma segura, ágil e sem sair de casa. Na Agência Digital disponível no site servicos.energisa.com.br, o cliente clica no ícone todos os serviços, depois em mudança de titularidade e informa os dados pessoais e do imóvel. A mesma funcionalidade está disponível no aplicativo Energisa On e na atendente virtual do whattsapp pelo gisa.energisa.com.br. Lembrando que não há nenhum custo para a transferência.

Quais os documentos que devem ser apresentados?

Coordenador: São necessários apenas os documentos pessoais do responsável pelo imóvel (RG e CPF ou carteira de motorista), número da unidade consumidora, telefone de contato e nas situações em que houver necessidade de comprovação da propriedade ou posse do imóvel o consumidor deverá apresentar documentos válidos que comprovem o vínculo com o imóvel, como por exemplo contrato de aluguel e escritura. É importante informar a lista de equipamentos elétricos para verificar se a rede elétrica é compatível com a demanda de energia necessária. Esse item é imprescindível para pontos comerciais.

Qual é a orientação para quem vai alugar um imóvel?

Coordenador: Antes de alugar o imóvel é importante checar com o locador se todas as faturas foram quitadas e se o inquilino anterior pediu o desligamento de energia. O serviço pode ser solicitado pelos canais de atendimento. Também é importante solicitar o desligamento da energia quando encerrar o contrato de aluguel. Dessa forma, o cliente vai pagar apenas pelo seu consumo no período em que foi responsável pelo imóvel.

Como faço para atualizar o meu cadastro na Energisa?

Coordenador: A funcionalidade está disponível no aplicativo Energisa On, na Agência Digital (servicos.energisa.com.br) e pela atendente virtual do whatsapp pelo gisa.energisa.com.br É necessário informar os dados pessoais e de contato. Manter um cadastro atualizado é importante para receber notificações sobre manutenções preventivas na rede de energia, em que será necessário o desligamento programado, por exemplo.

