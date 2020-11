Maradona é enterrado ao lado dos pais em cerimônia com 25 pessoas

A despedida a Diego Armando Maradona se desenrolou numa quinta-feira que será lembrada nos livros de história. Velado na Casa Rosada desde as primeiras horas do dia, o corpo do ídolo argentino seguiu até o cemitério Jardin de Bella Vista no fim da tarde, a tempo de a cerimônia terminar ainda sob a luz do dia.

Mais de um milhão de pessoas estiveram envolvidas em homenagens a Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória na quarta-feira passada. Houve emoção de sobra, mas, também, confusão. Nem todos que se direcionaram à Casa Rosada pela manhã conseguiram se despedir de Dieguito.

Com o desejo da família que a despedida não se estendesse pela noite, a polícia decidiu fechar as filas na Avenida 9 de Julho por volta das 14h. Uma multidão que tentava entrar se revoltou, e a confusão foi iniciada em diversos locais – a fila se estendia por mais de 25 quarteirões. Houve feridos e detidos.

💔🇦🇷 La última gran ovación a Diego Armando Maradona 🗣️ "Oé, oé, oé, oé, Diego, Diego" 📹 @TyCSports pic.twitter.com/gsPpHa5g2u — El Larguero (@ellarguero) November 26, 2020

O velório, que chegou a ser postergado para 19h, precisou ser encerrado para o público antes das 16h em virtude do confronto entre policiais e fãs. Apenas familiares e pessoas próximas permaneceram dentro da Casa Rosada até a saída do carro fúnebre. Fora, milhares começaram a despedida aos cantos de “Diego, Diego”.

O trajeto até o cemitério durou pouco mais de uma hora. Chamou a atenção a enorme quantidade de pessoas que fizeram questão de acompanhar o caixão. No início, nas ruas estreias perto da Casa Rosada, alguns correram. Depois, ciclistas e motociclistas seguiram o carro. No percurso, mais centenas de pessoas, em espalhados pontos da autopista, deram tchau. Houve buzinaço e fogos de artifício.

IMPRESIONANTE: En plena autopista, la gente se sigue despidiendo de Diego Maradona. pic.twitter.com/1koZEV1z2p — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

A cerimônia no cemitério foi acompanhada por cerca de 25 pessoas. Maradona foi enterrado junto aos pais, Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, conhecidos popularmente como “Dom Diego” e “Dona Tota”, que morreram em 2015 e 2011, respectivamente.

Fonte: Jaru Online