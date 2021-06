Marcelo Cruz entrega 28 toneladas de calcário para produtores rurais de Porto Velho

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), participou na manhã deste domingo (6) da entrega de 28 toneladas de calcário ensacados para os produtores rurais da Associação Boa Safra, no setor Chacareiro em Porto Velho. Foram beneficiadas cerca de 60 famílias que sobrevivem da produção agrícola.

A correção do solo através da aplicação de calcário é essencial para melhoria da produção agrícola, sendo um insumo vital para melhorar o rendimento e resultados do solo, equilibrando o pH da terra entre outros fatores.

Para o deputado Marcelo Cruz, autor da emenda que destinou as 270 toneladas de calcário ensacados, a entrega é um marco para agricultura de Porto Velho. “Hoje estamos aqui para entregar o calcário, que significa “investimento”, “dignidade” e “esperança” de dias melhores para os nossos produtores rurais. Daqui a um ano, quero voltar aqui e ver uma maior produção, e confirmar que o setor chacareiro se tornou projeto modelo para Rondônia”, disse o deputado Marcelo Cruz.

Segundo Ezequiel Antunes produtor de cana-de-açúcar, a entrega de calcário é inédita para os agricultores do setor chacareiro. “Estamos felizes com a entrega do calcário para nós produtores. Sempre fomos colocados em segundo plano pelo poder público. E agora com este insumo, fruto da emenda do Deputado Marcelo Cruz, vamos poder corrigir o solo e melhorar nossa produção”, disse Ezequiel.

O restante do calcário ensacado ainda será entregue para os pequenos produtores do entorno de Porto Velho, incluindo o Médio e Baixo Madeira.

O evento teve a participação do Governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, o secretário de Agricultura Evandro Padovani, o presidente da Emater Luciano Brandão, entre outras autoridades. Os moradores do Setor chacareiro também foram prestigiar a entrega do insumo.

O Governador Marcos Rocha, parabenizou o Deputado Marcelo Cruz pela destinação do recurso parlamentar. “Temos que parabenizar o deputado Marcelo Cruz, pela iniciativa de investir na agricultura de Porto Velho. É desta forma que vamos fortalecer nossa economia e valorizar o homem do campo”, explicou o Coronel.

