Marcos Pontes bate papo com professores e pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, participou nesta quinta-feira (16), de uma palestra com professores e pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). O convite partiu do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL/RO) que esteve com o ministro no lançamento do programa Centelha realizado no mesmo dia, em Porto Velho (RO).

Na conversa o ministro apresentou projetos do MCTI desenvolvidos na Amazônia e no estado de Rondônia, além de diversas oportunidades de fomento a pesquisas e projetos. Como exemplo, Pontes citou tecnologias que usam os rios amazônicos para levar internet para áreas de difícil acesso e satélites para monitoramento da floresta, como o Amazonia 1. Também foram apresentadas aos pesquisadores oportunidades para o desenvolvimento de projetos com o financiamento da FINEP/MCTI e do CNPq/MCTI.

“Particularmente, acredito muito nos Institutos Federais pois esses centros desenvolvem importantes projetos que contribuem para o desenvolvimento regional. E é importante que essas pesquisas virem produtos, serviços, gerem nota fiscal, emprego e renda para o crescimento de todo o estado”, afirmou.

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Uberlando Tiburtino Leite, agradeceu a presença da comitiva do MCTI e destacou a presença no evento de representantes de 14 instituições parceiras do Instituto.

“Nosso estado tem muito potencial; o que falta são mais investimentos. Temos poucos mestres e doutores e precisamos mudar esse cenário. Apesar de todas as dificuldades conseguimos qualificar aqui no IFRO, em 2020, 11 mil pessoas”, destacou.

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL/RO) ressaltou a importância da parceria do MCTI para auxiliar no desenvolvimento do estado de Rondônia (RO). “Estou à disposição do MCTI e conto com o apoio do ministro para ajudar a desenvolver o nosso estado. Agradeço a participação de todos os pesquisadores que lotaram o auditório do IFRO na hora do almoço para prestigiar o nosso ministro”, finalizou.



Imprensa MCTI/Foto: Eduardo Cunha (ASCOM/MCTI)