Marcos Rocha destaca ações de desenvolvimento para a região de Ji-Paraná em entrevista à emissora de TV local

Depois de uma série de ações na região do Café, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, cumpriu novamente agenda no interior do Estado, desta vez nos municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, na quinta-feira (6), onde fez a abertura oficial do ano letivo, entregou maquinários para as frentes de trabalho nas estradas, reativou a usina de nitrogênio para melhoramento genético do rebanho, entregou veículos para assistência técnica e inaugurou a praça Beira Rio, que passou por revitalização.

Em entrevista à emissora de TV local, Marcos Rocha, acompanhado da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, destacou o trabalho firme que tem feito para oferecer condições de o Estado crescer.

Publicidade

Depois de um 2019 desafiador com déficit orçamentário, um teto de gastos a cumprir e com muitos desacreditando que o Executivo iria dar conta de efetuar o pagamento dos servidores, Rondônia entrou em 2020 com superávit, honrou a folha de pagamentos do ano anterior e já tem calendário de pagamento para todo esse ano, além de manter os investimentos necessários para a população.

Marcos Rocha ainda ressaltou a união entre o Executivo e Legislativo, unicamente com objetivo de fazer o bem para a população. Falou também do trabalho que tem feito para beneficiar todo o Estado, como as obras de saneamento acontecem em Ji-Paraná e a revitalização da praça Beira Rio. E que tem seguido firme para cumprir o Plano Estratégico dando condições para o pacote de obras de recuperação de estradas, melhorando a qualidade de ensino, inclusive já colhendo resultados positivos dos estudantes no Enem, buscando oferecer à sociedade um melhor serviço de saúde.

Alinhado com o governo federal, Marcos Rocha assegura que todas as decisões conjuntas jamais serão para prejudicar a sociedade, e sim para ajudar a desenvolvê-la.

A secretária Luana Rocha também aproveitou para anunciar que neste ano Rondônia terá dentro do Programa Criança Feliz+, que tem como objetivo o desenvolvimento das crianças que estão na considerada primeira infância, uma complementação na renda familiar no valor de R$ 100.

Para isso, ela pede que os municípios façam a adesão ao programa para beneficiar famílias inscritas no CadÚnico. Luana ainda anunciou que a partir deste ano as mamães em vulnerabilidade social serão assistidas também com o kit maternidade através do Programa Mamãe Cheguei.

Luana e Marcos Rocha reforçaram que o trabalho estratégico que o Executivo está realizado é para garantir que o Estado possa avançar em todas as áreas e para toda a sociedade rondoniense.

Por Vanessa Moura/Secom