Marcos Rocha e o diretor-geral do DER fazem a primeira caminhada sobre a ponte da BR-421 recém inaugurada na companhia de autoridades e moradores da região

Para garantir o acesso mais seguro aos municípios de Campo Novo, Monte Negro e Buritis o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), inaugurou nesta segunda-feira (2) a obra das duas cabeceiras da ponte de concreto sobre o rio Jamari, localizada na BR 421, em Ariquemes. Depois de ficar quase três anos parada por falta das cabeceiras a obra levou pouco mais de seis meses para ser concluída na gestão Marcos Rocha e agora já está liberada para o tráfego.

Durante o ato de inauguração que contou com a presença de várias autoridades e moradores da região do Vale do Jamari, o governador do Estado, coronel Marcos Rocha destacou a sensação de dever cumprido tendo em vista que “essa obra faz parte do Plano Estratégico do Governo do Estado e é mais um desafio superado pelas equipes do DER, além da realização de um sonho da população na região do Vale do Jamari. A ponte antiga foi construída há 37 anos pelo então governador, coronel Jorge Teixeira em uma via apenas. Agora com a nova ponte concluída com pista dupla e toda em concreto, podemos repassá-la de volta ao Governo Federal”, destacou o governador que conheceu Antônio Agostinho de Abreu, servidor do DER e responsável pelo serviço de topografia das duas pontes que hoje ficam lado a lado. “Eu trabalhei com o coronel Jorge Teixeira e agora trabalho com o coronel Marcos Rocha. Naquela época aquela ponte antiga era o melhor que tinha para essa região. A travessia era feita de balsa. Essa é muito mais forte e mais segura porque não tem mais aquela curva perigosa”, enfatizou o topógrafo ao falar sobre o traçado da rodovia.

PRIORIDADE

A ponte de 120 metros de extensão e dez metros de largura em pista dupla fica no km 2,5 da BR-421, e estava pronta desde novembro de 2018, mas o projeto original não previa as cabeceiras. Com isso a ponte que custou ao Governo Federal R$ 4.9 milhões, ficou parada por muitos anos até ser assumida pelo Executivo Estadual na gestão anterior para ser concluída, mas não foi.

“Quando assumi, pedi ao DER que desse prioridade a esta obra por ser de extrema importância para essa região do Vale do Jamari, para garantir maior segurança e trafegabilidade”, garantiu o governador.

“Era inadmissível os moradores e produtores da região estarem usando a ponte de pista única, tendo que revezar para passar por ela, tendo uma estrutura nova, pronta, se perdendo no tempo”.

Marcos Rocha, complementou seu discurso dizendo que “a infraestrutura nas estradas é essencial em todos os momentos, pois o acesso garante o progresso do setor produtivo, como também, reflete nas áreas da Saúde, Educação e no social, proporcionando mais qualidade de vida à população”.

Moradoras pioneiras da região, mãe e filha marcaram presença na inauguração

BENEFÍCIOS

Muitos moradores da região da BR-421 foram conhecer de perto a nova estrutura. A técnica de informática, Maria José Araújo Lima, disse que “a nova ponte vai trazer muitos benefícios, acabar com a poeira, dar mais segurança para quem trafega pela rodovia por diminuir o tempo de espera dos dois lados”, concluiu ela que trouxe a mãe para participar da inauguração.

A aposentada Maria Francisca Araújo Lima, 84 anos, há 44 anos quando veio do Maranhão viu a ponte velha ser construída e inaugurada pelo Teixeirão e “agora com a nova ponte, a região vai valorizar bastante, temos que agradecer o governador Marcos Rocha por essa ponte linda”, enalteceu a moradora pioneira.

O secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, destacou os investimentos do Governo do Estado na região ao dizer que “o governador Marcos Rocha será lembrado na história como o Governo que entrega, concluindo todas as obras que se propõe a fazer”.

O presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Alex Redano, assim como outros deputados estaduais que estiveram presentes na inauguração, parabenizaram “o empenho do Governo do Estado em investir de ponta a ponta na infraestrutura dos municípios de Rondônia”.

Governador Marcos Rocha e o diretor-geral do DER fizeram a primeira caminhada sobre a ponte da BR-421 recém inaugurada na companhia de autoridades e moradores da região

O prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes, que fica a 51 quilômetros da ponte inaugurada também destacou os benefícios que a nova estrutura trará ao município forte na pecuária leiteira, piscicultura e café. “Vai facilitar muito para os nossos produtores rurais. Nosso forte é a agricultura familiar”, destacou o prefeito de Monte Negro.

Um exemplo é o pecuarista Francisco Ferreira da Silva, que tem uma propriedade no município de Governador Jorge Teixeira e utiliza a BR-421 para ter acesso à BR-364, “estou muito feliz em ter essa nova ponte finalmente inaugurada, em tão pouco tempo depois do início da obra. Essa ponte estava há um tempão aí só dependendo das cabeceiras para gente poder usar e agora ficou excelente”.

Logo depois da liberação para o tráfego de veículos o primeiro a usar a ponte nova foi o motorista Edno Carmo. “Nem cheguei a andar nela toda ainda, mas a gente percebe que essa ponte é robusta, foi bem trabalhada. Vai durar muito tempo. Essa é para vida toda. Vou passar a vir mais a Ariquemes com essa ponte nova”, elogiou.

Pelo empenho e em forma de agradecimento o diretor-geral do DER, Elias Rezende, entregou placas de agradecimento a todos os funcionários do DER que participaram da Obra. “Eles foram incansáveis, trabalharam de sol a sol, na chuva e na lama para concluir essa ponte em tempo recorde. Agradecer também todos os moradores que contribuíram; esse apoio foi fundamental para deixar essa obra com o orçamento enxuto porque aqui só teve recurso do Estado e muita gente duvidou que iríamos conseguir. Mas, missão dada pelo nosso governador Marcos Rocha é missão cumprida”.

INVESTIMENTO

O Governo de Rondônia vem investindo em infraestrutura. Adquiriu e locou diversos equipamentos. Durante a inauguração da ponte mais 23 caminhonetes foram entregues para reforçar a frota do DER. “Contratamos engenheiros civis, mecânicos, operadores de máquinas, topógrafos e muitos outros profissionais, por meio de processo seletivo simplificado. A rodovia federal é cortada por várias rodovias estaduais, entre elas: RO-457, RO-010, RO-420, RO-460 que têm recebido atenção das Residências Regionais do DER. Hoje aproximadamente 13 frentes de trabalho encontram-se em plena execução na região do Vale do Jamari. Temos mais uma ponte pronta para entregar na RO-459 em Jacinópolis e demos início ao novo processo de licitação da ponte da RO-420, também sobre o rio Jamari, que dá acesso ao município de Alto Paraíso, além de muitas outras obras. Essa é a gestão do DER na estrada para desenvolver o nosso Estado”, pontuou Elias Rezende.

RECURSOS

Foram gastos R$ 2.9 milhões de recurso próprio do Estado, por meio de execução direta. Desse total R$ 335.608,76 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oito reais e setenta e seis centavos) foram usados na limpeza, R$ 1.9 milhão na terraplanagem e ainda R$ 725.520,25 (setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) na pavimentação concluída no último dia 30 de julho. “A liberação da ponte vai beneficiar mais de 150 mil moradores do Vale do Jamari, uma região expressiva da agricultura familiar em Rondônia com muitas agroindústrias”, finalizou o diretor geral.

Via Andréia Fortini/Secom