Marcos Rocha fala à Rede Record nacional sobre volta às aulas em Rondônia, invasão de terras, Bolsonaro e o peso da agropecuária na economia O chefe do Executivo estadual participou do JR Entrevista

O chefe do Executivo estadual participou do JR Entrevista

Porto Velho, RO – No JR Entrevista, programa veiculado pela Rede Record Nacional na última quarta-feira (04), o governador de Rondônia Coronel Marcos Rocha, sem partido, foi questionado durante quase meia hora pelos jornalistas Lívia Veiga e Yuri Achcar.

Rocha falou com os profissionais da área de comunicação sobre a pujança do setor agropecuário e seu impacto na economia do Estado; abordou a questão do retorno presencial às aulas ainda durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2) e abordou a temática relaciona às invasões ilegais de terra.

Aliado de primeira hora do presidente da República, também teceu considerações a respeito da parceria com Jair Bolsonaro.

No JR Entrevista desta quarta-feira (4), os jornalistas Lívia Veiga e Yuri Achcar entrevistam o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Ele fala sobre os efeitos da pandemia e a volta às aulas presenciais. Outros temas abordados são a operação contra invasão de terras no estado, o combate ao desmatamento ilegal e o peso do setor agropecuário na economia local. Marcos Rocha também fala sobre a relação com o presidente Bolsonaro.

Logo no início da conversa, sobre o setor de saúde pública, Rocha foi enfático:

“Pegamos o Estado com a Saúde quebrada. Temos um dos piores hospitais públicos do Brasil, que é o João Paulo II. E estamos agora com processo licitatórios, já terminado, concluído, sendo analisado pelo Tribunal de Contas (TCE/RO), para que possamos ter um hospital”, declarou.

Aulas presenciais

Marcos Rocha também defendeu o retorno às aulas presenciais alegando que as escolas terão controle sanitário.

“Aulas nunca pararam. O Estado continuou dando aulas a distância, online. […] Agora, 9 de agosto, estamos voltando às aulas presenciais, de forma híbrida, com controle sanitário”, asseverou.

VEJA A ÍNTEGRA DA CONVERSA LOGO ABAIXO (FONTE: PORTAL R7)

rondoniadinamica