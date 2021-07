Marcos Rocha participa de comemoração da criação do Corpo de Bombeiros Militar e enaltece ações durante a pandemia

Em comemoração ao Dia Nacional do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), celebrado no dia 2 de julho, o Governo de Rondônia realizou na sexta-feira (2), uma solenidade militar para destacar os 23 anos de criação, estruturação, transformação e atribuições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO). Durante a formatura, ocorreu o ato de conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares Bombeiro Militar 2021 (Choa), com a presença de familiares, amigos e autoridades no 1º Grupamento de Bombeiros Militar, em Porto Velho.

Na oportunidade foram outorgadas as medalhas “Amigo do Corpo de Bombeiros Militar” e “Mérito Imperador Dom Pedro II”, como prova de reconhecimento a personalidades civis e militares pelos notáveis serviços prestados à Corporação.

O título de segundo tenente BM foi entregue, durante a solenidade, a 29 militares, entre eles Ernesto Monteiro Reis, que há 19 anos sonhava com este momento. “Esse momento é muito esperado na carreira, agora sou segundo tenente. É um momento de muita gratidão e todo mundo que entra nessa carreira militar sonha um dia sair graduado ou oficial. Então, para mim é um momento muito ímpar, daqui para frente é somar com nossa tropa para fazer o melhor serviço, porque isso reflete na sociedade”, completou Reis.

A data é uma homenagem aos heróis que se arriscam diuturnamente em cumprimento ao juramento de “Salvar e Proteger mesmo com o risco da própria vida”! Para o comandante-geral do CBMRO, coronel Nivaldo de Azevedo Ferreira, a data é especial porque reúne três comemorações muito aguardadas. “É a comemoração do Dia Nacional do Corpo de Bombeiros no Brasil, aniversário da corporação no Estado, além de estarmos comemorando a formação de 29 novos auxiliares oficiais que serão distribuídos ao longo do Estado. Eles irão reforçar nossos municípios onde estamos presentes em 15 deles, para especificamente atender as áreas de vistorias e operacional que são os subgrupamentos”, explicou o comandante.

O gestor da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá, parabenizou os relevantes serviços prestados pela corporação “Depois do início da segunda onda da pandemia do coronavírus, é constante as operações para o controle das aglomerações com respeito aos decretos que foram impostos nestes períodos, e graças a boa administração, e a Deus evidentemente, algumas restrições já puderam ser retiradas. A normalidade retornará aos poucos e esperamos que a comunidade continue fazendo a sua parte para que possamos sair de vez desta situação”, destacou Pachá.

Em seu discurso, o governador Marcos Rocha ressaltou o importante trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros diante da pandemia, enaltecendo a missão de cada militar. “Desejo que os senhores permaneçam fiéis aos votos antes de ingressarem na Corporação e também os formandos agora como oficiais respeitando e valorizando esta missão. Parabéns pelo Dia do Bombeiro, parabéns pela formação concluída, desejo um excelente sucesso a todos, e que nós todos estejamos sempre com Deus, porque sem ele, nós não somos nada”, disse Rocha.

Via Marina Espíndola/Secom