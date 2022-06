Marcos Rocha participa de solenidade de entrega do Centro de Referência de Assistência Social e títulos urbanos em Parecis Ação faz parte do projeto “Construção de Cras”, que tem como objetivo construir outras unidades em 27 municípios

O município de Parecis foi contemplado com a entrega do Centro de Referência de Assistência Social – Cras, para o fortalecimento da convivência com a família e a comunidade. Sendo uma porta de entrada da Assistência Social, o Governo de Rondônia promoveu a solenidade de entrega do prédio no sábado (18).

O prédio do Cras de Parecis foi construído com recursos de R$ 400 mil do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecopep, além da contrapartida de R$ 30.777,40 (trinta mil, setecentos e setenta e sete reais, e quarenta centavos) da gestão municipal, sendo concluído no mês de maio deste ano.

A ação faz parte do projeto “Construção de Cras”, que tem como objetivo construir outras unidades em 27 municípios rondonienses, com recursos do Fecope.

Sobre a entrega do Centro de Referência de Assistência Social em Parecis, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, que participou da solenidade de entrega, ressaltou os investimentos feitos na área da Assistência Social em Rondônia por meio deste e demais projetos que estão em andamento.

“São mais de R$ 7 milhões que foram disponibilizados pelo Poder Executivo desde 2020 até agora e 17 convênios celebrados. A Assistência Social também é uma área de grande importância; temos ainda projetos como o ‘Mamãe Cheguei’ e outros, em andamento por todo o Estado, alcançando toda a nossa população”, disse o governador.

A secretária de Assistência Social de Parecis, Cleidiene de Oliveira Santos, conta que a entrega do prédio próprio do Cras é um importante benefício para a população, que busca atendimentos, pois antes, não tinha sede própria para a realização das ações.

“O Cras realizava as atividades junto a própria Secretaria de Assistência Social do Município. Hoje, crianças, idosos e gestantes terão espaços próprios para realizar as atividades em um espaço maior, de forma digna e o Governo de Rondônia tem sido um grande parceiro nesta ação”, comenta Cleidiene de Oliveira.

TÍTULOS URBANOS

Por meio da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat, o Governo de Rondônia também promoveu a entrega de 239 títulos urbanos, que aconteceu na Escola Municipal José Cestari. A entrega teve como objetivo regularizar ocupações informais, em perímetros urbanos, de domínio público estadual e municipal, tendo como público-alvo, famílias de baixa renda.

Título urbano definitivo era um sonho da população, que não tinha como comprovar a posse da propriedade

O prefeito de Parecis, Marcondes Carvalho, afirmou que é um momento histórico para o município e agradeceu pelo trabalho feito pelo Governo de Rondônia com a entrega dos mais de 230 títulos urbanos.

“Era um sonho da população receber o título urbano definitivo, pois a maioria não tinha documento para comprovar a posse da propriedade. Agora, os moradores terão seus direitos assegurados com a documentação em mãos”.

BENEFÍCIOS

Para o agricultor Ernesto Borba de Almeida, que reside há 40 anos no município de Parecis, o Governo de Rondônia tem feito uma gestão diferenciada, trabalhando em favor de todos os municípios do Estado.

“O Poder Executivo tem feito uma gestão séria e transparente, atuando em prol dos cidadãos deste Estado e sou grato hoje por estar sendo beneficiado com este título, que esperava há algum tempo”.

Há 38 anos morando em Parecis, a aposentada Elza Maria, também recebeu seu título urbano, e agradeceu ao Governo de Rondônia pela entrega, que foi comemorada. “Não tinha mais esperanças em receber o título, mas hoje, tive a oportunidade de ser agraciada com este importante documento, que vai ajudar a melhorar muita coisa”.

Por Richard Neves/Secom