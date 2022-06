Marcos Rocha: um governo sem compromisso com a verdade! Por: Daniel Pereira

No dia primeiro de abril de 2019, data conhecida popularmente por Dia Mundial da Mentira, o mandatário estadual, no Programa SIC News, repetidora local da Rede Record, desinformou o povo de Rondônia dizendo que tinha recebido o estado com sérios problemas de orçamento nas áreas de segurança, saúde e pagamento de dívidas do Beron.

Tudo “conversa para boi dormir”, pois, em 2018, quem fez o orçamento de 2019, foi a mesma equipe que atuou ao menos nos dois anos iniciais do governo dele, liderados pelo secretário Pedro Pimentel, responsável pela Sepog – Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão.

–

No dia 25 de maio último, na 9ª RRS – Rondônia Rural Show, na abertura do evento, Rocha mudou a história da “herança maldita”. Agora afirma que recebeu o estado em 2019 sem recursos para pagamento de pessoal. Uma nova falácia. Não faltou orçamento, nem recursos. Nesse período faltou apenas um governador para Rondônia.

A criminosa fala de MR sobre o déficit herdado da gestão anterior mexeu com os brios do hoje senador Confúcio Moura, ex-governador de RO, o qual sucedemos em abril de 2018, que proferiu cobras e lagartos sobre seu “ingrato” ex-colaborador.

“Quem mente também rouba, pois rouba o direito do outro saber a verdade” – Buda

Dois dias depois, desesperado com a ira do ex-chefe, fomos “brindados” com uma terceira versão para o imaginário “rombo” nas contas públicas no início de 2019, em declaração ao repórter Eduardo Kopanakis, da SIC TV, durante a Rondônia Rural Show, alegando que “pegou o estado com 300 milhões de recursos em contas, mas que esses recursos são de um banco, sem explicitar de qual banco”.

Aqui MR começa a se redimir. Agora admite que pegou o governo com dinheiro em caixa, mas procura achar um dono para ele, um suposto banco.

A única explicação possível para “esse banco” seria um crédito disponível ao Estado de Rondônia junto ao BNDES, celebrado ainda no governo Confúcio Moura, destinado à pavimentação da RO-370, que liga os municípios de Chupinguaia a Parecis, numa rodovia paralela à BR-364, unindo as regiões de Vilhena e Rolim de Moura, beneficiando milhares de pessoas, cuja ordem de serviços fora dada em abril de 2018.

“Toda mentira carrega a verdade sobre a conduta de quem mente” – dito popular.

Nosso atual mandatário só esqueceu de dizer que o BNDES nunca depositou um centavo desse contrato nas contas de Rondônia, que só o faria após a confirmação dos serviços da pavimentação contratada, o que nunca ocorreu, pois MR rescindiu o contrato com o BNDES assim que assumiu o mandato.

A única verdade nessas três bizarras tentativas de desmoralizar nosso governo é que agora MR terá que explicar ao povo de Colorado, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara, Chupinguaia, Alta Floresta, Alto Alegre e Parecis, porque desistiu de fazer uma obra financiada com dinheiro do BNDES, prejudicando o desenvolvimento daquela importante região e, como consequência, de todo o Estado.

*É ex-vice-governador (2015/2018) e ex-governador (abril a dezembro 2018)

Autor: Daniel Pereira