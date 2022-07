Marcos Rogério abandona Expedito Jr e abraça a campanha de Jaime Bagatolli rumo ao Senado Federal A reunião do PL contou com a participação do deputado federal Coronel Chrisóstomo

Em entrevista ao radialista Fábio Camilo, o senador Marcos Rogério anunciou que o empresário Jaime Bagatolli é pré- candidato do partido PL ao Senado Federal. Segundo Rogério, essa decisão de hoje foi tomada pelo presidente nacional do partido, Waldemar Neto, depois de uma reunião com a participação do deputado federal Coronel Chrisóstomo.

Na Convenção do PL marcada para o dia 5, onde serão confirmadas todas as pré-candidaturas. Com isso, Expedito Jr, perde o apoio do senador Marcos Rogério.

Veja o vídeo:

https://fb.watch/e4AcKfyiLq/

Carflos Terceiro, Nahoraonline com informações de Fábio Camilo