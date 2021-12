Marcos Rogério confirma ao “O Antagonista”: senador de Rondônia vai mesmo para o PL de Jair Bolsonaro

Porto Velho, RO – O senador de Rondônia Marcos Rogério confirmou ao site “O Antagonista”, de Brasília, via assessoria, que irá para o PL do atual presidente da República Jair Bolsonaro.

Ele é considero membro da tropa de choque governista na CPI da COVID realizada no Congresso Nacional.

Rogério não apresentou data oficial para o ato de filiação.

“Quando a mudança for concretizada, o PL passará a ter 6 senadores, enquanto a bancada do DEM recuará para 5”, diz o noticiário.

E indica também:

“Rogério, que estará no meio do seu primeiro mandato no Senado, pretende se lançar em 2022 ao governo de Rondônia, com o apoio do presidente, mas a decisão não está tomada”.

Na visão de “O Antagonista”, o senador, “que fez malabarismos para defender Bolsonaro durante a CPI da Covid, da qual foi titular, também é um dos cotados para assumir a liderança do governo no Senado, após a saída, anunciada ontem, de Fernando Bezerra Coelho (MDB)”.

