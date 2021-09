Marcos Rogério deixa presidente de lado e pede investigação para Renan Bolsonaro na CPI

Destaque na agenda política nacional com o seu desempenho fervoroso em defesa do Governo Federal, o senador rondoniense Marcos Rogério (DEM) não teve opção após a divulgação de um vídeo do filho do presidente Jair Bolsonaro em uma loja de armas mandando a mensagem para os membros do Congresso Nacional – “Alô, CPI!”.

Considerado pelos senadores como uma ameaça velada ao parlamento e sua ação de investigação da gestão da pandemia pelo atual Governo, o vídeo terá consequências criminais à Jair Renan Bolsonaro.

Com todos os outros membros do senado de olho em seu posicionamento, sempre em defesa do presidente e seu grupo político, Marcos Rogério acabou ficando sem condições de defesa e cobrou que a CPI tome providencias sobre o vídeo.

“Por ser filho do presidente, ele teria que dar o exemplo de respeito às instituições, de respeito à democracia e ao Estado democrático de direito, e não fazer ameaças veladas, apresentando armas em loja de amigo dele, seja lá de quem for, mostrando que é na bala que ele vai se livrar daquilo que tem a responder perante a Justiça”, falou Marcos Rogério.

Esse posicionamento pode colocar Rogério em situação desagradável com sua base bolsonarista mais fervorosa dentro do estado de Rondônia, que já veem demonstrando apoio ao vídeo de Renan Bolsonaro.

Via JH Notícias