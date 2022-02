Marcos Rogério pode ser o líder do governo no Senado e fica livre para candidatura ao governo

Depois da saída de Fernando Bezerra (MDB-PE) do cargo, o senador Marcos Rogério (PL-RO) é o mais cotado para assumir a liderança do Governo no Senado porque é próximo de Bolsonaro, tem interesse no cargo e boa articulação, foi o que avaliou o jornalista Mateus Maia do jornal Poder 360.

Rogério ficou conhecido a nível nacional, depois da defesa incansável que fez do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid. Com isso, ganhou simpatia dos bolsonaristas da linha de frente, do próprio presidente e de seus filhos.

Se fosse ministro, poderia representar a desistência à sua candidatura ao governo de Rondônia, mas, como líder pode se afastar, ser candidato ou não. Quem quiser apostar, é bom lembrar que ele sempre foi uma incógnita política, todos pensam que não tem voto, mas, quase sempre ganha.

Nahoraonline com as informações do jornal Poder 360