Marcos Rogério surge ao lado de Léo Moraes e Jaqueline Cassol; senador de Rondônia pode apoiar deputado ao governo Senador de Rondônia não esmiuçou o teor da conversa, mas, na foto, fez o “V” de vitória com as duas mãos

Senador de Rondônia não esmiuçou o teor da conversa, mas, na foto, fez o “V” de vitória com as duas mãos

Porto Velho, RO – Após a terça-feira (29) de controvérsias internas para o bolsonarismo em Rondônia com a notícia de que Mariana Carvalho, do PSDB, estaria se movimentando em Brasília para ocupar o PL regional, Marcos Rogério, membro da legenda, surgiu nas redes sociais.

E apareceu fazendo o “V” de vitória com as duas mãos ao lado do deputado federal Léo Moraes, do Podemos; e da colega deste, Jaqueline Cassol, pertencente ao Progressistas.

A dupla anunciou há pouco a união para as eleições de 2022 assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu sobre alínea específica da Lei da Ficha Limpa acerca do período de inelegibilidade.

A decisão freou a postulação do ex-senador Ivo Cassol, também do Progressistas, ao Palácio Rio Madeira.

Em seguida, Rogério concedeu entrevista à rádio de Ji-Paraná colocando-se à disposição como pré-candidato ao Executivo estadual.

Até então, ele surgia como segunda opção do presidente Jair Bolsonaro para o posto hoje ocupado por Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, que seria a primeira.

Após a veiculação da foto com Moraes e Jaqueline no seu perfil particular do Facebook, as informações de bastidores denotam potencial desistência do membro da Câmara Alta para apoiar a dupla, sendo Léo Moraes, no caso, o representante do grupo para concorrer à sucessão.

rondoniadinamica