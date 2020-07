Marido é esfaqueado pelo amante da esposa após descobrir traição

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (01) na Avenida José Vieira Caúla, bairro Igarapé, na zona Leste de Porto Velho (RO). Um homem de 35 anos foi esfaqueado pelo amante da esposa após descobrir que era traído.

O Rondoniavivo apurou por meio do boletim de ocorrência que o homem tinha acabado de descobrir que a mulher estava se relacionando com o acusado. Revoltado, ele foi de moto junto com a esposa até a casa do amante tomar satisfação.

Na residência, o acusado não se encontrava, mas a esposa dele telefonou mandando que ele fosse até lá par todos conversarem sobre a infidelidade. Em poucos minutos, o homem chegou de moto e armado com uma faca partiu para cima da vítima, que foi atacada com dois golpes nas costas.

O rapaz ainda conseguiu entrar em luta corporal com o acusado para não levar mais facadas e fugiu em sua motocicleta. Já na Avenida Jatuarana com Rua Peroba, perdendo muito sangue a vítima ficou sem forças e pediu ajuda de populares.

Uma equipe do Samu foi solicitada e socorreu o homem para o hospital João Paulo II. O autor do crime não foi encontrado.

Por Rondoniaovivo