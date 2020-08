Marinha proíbe navegação noturna no rio Madeira devido ao nível baixo

Com o nível do Rio Madeira abaixo dos 4 metros, a Marinha do Brasil restringiu, através de portaria, a navegação noturna para comboios no Rio Madeira na última terça-feira (11), no trecho de Porto Velho ao distrito de Calama, considerado o mais crítico, e na passagem do Pedral dos Marmelos, por tempo indeterminado em razão do nível baixo+.

A mesma portaria recomenda a todas as embarcações, que navegam no rio, uma atenção redobrada nos trechos críticos, neste período. Segundo a Marinha do Brasil, na sexta-feira (14), o nível do rio marcou a cota de 3,54 metros.

O capitão dos portos Rodolfo Aurélio Santos orienta os comandantes e tripulantes que utilizam o meio de transporte fluvial, sobre os cuidados necessários durante esse período, quando surgem muitas praias, pedras, e o perigo aumenta na época de vazante.

A atenção precisa ser redobrada principalmente no período noturno que é quando a visibilidade diminui.

A Marinha do Brasil alerta ainda, sobre a quantidade de passageiros em cada embarcação durante a viagem no rio, e os itens de segurança. A embarcação que for flagrada transportando um número de pessoas acima do permitido, o condutor será obrigado a retornar, podendo ser multado em até R$ 3.200.

Diariamente, as equipes realizam fiscalizações verificando se as embarcações possuem coletes salva vidas para todos os tripulantes, se estão em boas condições de uso, se o condutor é habilitado e as condições gerais da embarcação.

Em caso de irregularidades, por exemplo, a falta de colete salva-vidas para todos os tripulantes, a denúncia pode ser feita através do 185, no 99986-7549 ou 99987-064 , que uma equipe é enviada para averiguar a denúncia.

