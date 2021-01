Matrículas da rede estadual de ensino iniciam dia 20 de janeiro; interessados devem se atentar aos prazos e procedimentos

As matrículas serão realizadas pela internet com o objetivo de agilizar o acesso ao ensino público e, também, evitar aglomeração de pessoas como medida do enfrentamento à pandemia de Covid-19

Os interessados em realizar matrículas na rede estadual de educação deve se atentar aos prazos e procedimentos para formalizar a reserva e efetivar o cadastro para o ano letivo de 2021. A matrícula será realizada pela internet com o objetivo de agilizar o acesso ao ensino público e, também, evitar a aglomeração de pessoas como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

A primeira etapa a ser cumprida pelos pais ou responsável legal pelo estudante é proceder ao cadastro online, entre os dias 20 a 24. O interessado deve acessar o endereço eletrônico reservadevagaonline.seduc.ro.gov.br disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Nesta plataforma será possível escolher a escola mais próxima da residência do aluno.

Entre os dias 25 e 29, no mesmo endereço eletrônico, o pai ou responsável deverá efetivar a matrícula. Neste período, as matrículas serão ofertadas aos alunos da rede municipal, particular e de outros municípios e estados que se interessem em migrar para a rede estadual de educação.

Em qualquer das etapas eletrônicas, o responsável pela matrícula do estudante se deslocará à escola caso seja solicitado para fins de entrega de documentação, assinaturas e afins. Neste caso, a ida à escola será previamente agendada.

REMATRÍCULA

A rematrícula começou na rede estadual na terça-feira (5) e segue até o próximo dia 12. O serviço está sendo realizado automaticamente. Quando for o caso de se apresentar, o responsável pelo aluno será avisado com antecedência e terá horário marcado para o atendimento.

No caso em que o estudante dependa de transferência para outra escola, a recondução será para a escola mais próxima da residência dele. “Os métodos aplicados às rematrículas e matrículas são uma diretriz da Seduc bastante funcional. As escolas estão preparadas e cumprindo o calendário programado conforme as orientações do governador coronel Marcos Rocha”, explica a coordenadora regional de educação em Ji-Paraná, professora Rosângela Marum.

COLÉGIOS MILITARES

Com edital próprio e específico para o ano letivo de 2021, os Colégios Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) abrem o processo de matrículas nesta quinta-feira (7) e encerram no próximo dia 12. Em Ji-Paraná, o estudante tem opção de escolha em duas unidades: o CTPM IV (antigo Júlio Guerra) e o CTPM VI (antigo Lauro Benno).

As inscrições serão abertas às 0h do dia 7 e encerradas às 23h59 do dia 12 por meio do endereço eletrônico https://bityli.com/gbawR que funcionará apenas neste período.

