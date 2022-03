Maurão de Carvalho deixa o MDB e se filia do PTB visando Eleições 2022 em Rondônia

O PTB é um dos partidos que está se estruturando neste período de pré-convenção, para escolha dos candidatos para as eleições gerais (presidente da República, governadores, uma das três vagas de cada Estado e Distrito Federal ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas), de outubro próximo. A mais recente filiação do partido presidido em Rondônia pelo ex-deputado federal Nilton Capixaba é do ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale). Maurão de Carvalho.

A filiação do expediente político, Maurão de Carvalho, primeiro prefeito de Ministro Andreazza com vários mandatos de deputado estadual, inclusive presidente da Casa do Povo em duas oportunidades é a mais nova aquisição do PTB de Rondônia. Maurão foi candidato a governador em 2018 e, mesmo sem apoio de Confúcio Moura, que se elegeu senador, mas não trabalhou pela candidatura do partido, conseguiu somar mais de 170 mil votos, obtendo a terceiro colocação. Não foi para o segundo turno pela diferença de 10.001 votos do segundo colocado.

Na filiação ao novo partido, Maurão não adiantou qual o cargo, que deverá disputar nas eleições deste ano, mas afirmou que é pré-candidato. “O PTB tem uma boa nominata de candidatos aos cargos proporcionais e majoritário. Temos nomes de ótima receptividade junto ao eleitorado”, disse Maurão.

Estão filiados ao PTB lideranças como o ex-deputado estadual Celso Popó, da região de Santa Luzia, e o pastor Toninho da Quadrangular de abrangência estadual. O PTB é um partido de direita e identificado com a visão política de Maurão. Com o fim das coligações, a opção é as federações, por isso é fundamental os partidos terem nomes com forte representação eleitoral, como Maurão de Carvalho, que foi convidado a se filiar ao PTB e aceitou assinando a ficha de filiação, que abonada pelo presidente do diretório regional, Nilton Capixaba.

rondoniadinamica