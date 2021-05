McLaren usará nova pintura no GP de Mônaco em homenagem à patrocinadora

A McLaren anunciou nesta segunda-feira que usará uma nova pintura especial para o GP de Mônaco, que acontece neste fim de semana, nas ruas de Montecarlo. A equipe inglesa tem usado nas últimas temporadas a cor laranja, que não será abandonada, mas ganhará a companhia e dividirá o protagonismo do azul, típico dos carros da patrocinadora Gulf.

A empresa americana do ramo petrolífero usa tradicional e predominantemente a cor azul, em tom bem claro, e uma faixa laranja, que cruza a parte central do carro. A McLaren projetou a sua nova pintura baseada nessas referências. A escuderia britânica divulgou como ficarão seus carros por meio das redes sociais.

Além do carro, os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo também usarão macacões estilizados nas mesmas cores. Outros membros da escuderia seguirão o modelo, assim como suas páginas nas redes sociais. A equipe de marketing da McLaren fez um grande trabalho de divulgação do novo modelo e ganhou apoio dos fãs da categoria. Também serão disponibilizadas para venda nas lojas virtuais da escuderia uma linha de roupas, em edição limitada.

“Esta será a homenagem da McLaren ao famoso design do carro da Gulf. Somos enormes fãs de designs corajosos e ousados, e o impressionante azul da Gulf está entre as pinturas mais amadas das corridas, uma peça célebre da cultura que transcende o mundo do automobilismo”, disse o diretor executivo da McLaren, Zak Brown.

Mike Jones, diretor da Gulf, ressaltou a parceria duradoura entre a petrolífera e a escuderia britânica, disse ter ficado feliz com a reação dos pilotos da equipe e projeta a sorte que as cores podem trazer.

“Gulf e McLaren têm relação desde 1968 e é uma das parcerias de maior sucesso do esporte a motor. Estamos incrivelmente animados de ter esta homenagem com a pintura clássica no GP de Mônaco, o mais espetacular e estiloso evento da Fórmula 1. As cores azul e laranja são icônicas, e marcar nosso retorno à Fórmula 1 e mostrar nossas cores em Mônaco com a McLaren é uma grande celebração do nosso lugar no esporte”, completou.

A McLaren é a maior vencedora do GP de Mônaco, tendo conquistado o lugar mais alto do pódio por 15 vezes. Cinco delas (1989, 1990, 1991, 1992 e 1993) com o tricampeão mundial da Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna, que venceu ao todo seis vezes (a primeira delas em 1987, com a Lotus). A última vitória da McLaren por lá foi em 2008, com o heptacampeão Lewis Hamilton.

O GP de Mônaco acontece neste domingo, às 10 horas (de Brasília). Antes, os pilotos terão duas sessões de treinos livres nesta quinta-feira, às 6h30 e 10 horas, e outra no sábado, às 7 horas. No mesmo dia, às 10 horas, será definido o grid de largada.

Via Estadão Conteúdo